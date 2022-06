Wiersum, De Vries en nu dit. En dat noemt zich een democratie?? Slachtofferhulp (SH) benaderde het slachtoffer (S), een transcript van het gesprek is in handen van GeenStijl.

SH: Gaat het

S: Niet echt

SH: Je maakt wat mee hè

S: Het leven is een samenzwering tegen mijn persoon en ik overweeg medicatie

SH: Maar?

S: Dan mag ik niet meer drinken

SH: Je dronk al niet

S: Gaat om het idee

SH: Okay, nja succes

S: Wat, dit was het? We begonnen net

SH: Nee, jij begon net, wij zijn klaar

S: Het zal eens niet

SH: ...

S: ...