Het onderzoek 'Stikstof en natuurherstel – Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof' wordt gesteund door:

Prof. dr. M.N.C. Aarts - Professor Socio-Ecological Interactions – Rijksuniversiteit Nijmegen

Prof. dr. M.A.P.A. Aerts - Hoogleraar Systeemecologie - Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. C.J. Bastmeijer - Professor of Nature Conservation and Water Law – Universiteit van Tilburg

Prof. dr. M.P. Berg - Hoogleraar Bodemfauna en Natuurlijke Ecosysteem Dynamiek - Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Groningen

Prof. dr. J.J. Boersema - Hoogleraar Grondslagen van de milieuwetenschappen – Universiteit Leiden

Prof.dr.ir. P.M. van Bodegom - Professor Environmental Biology - Universiteit Leiden

Prof. dr. ir. C. Both – Ecologie en klimaatsverandering - Rijksuniversiteit Groningen

Em. prof. dr. L. Brussaard – Em. hoogleraar bodembiologie – Wageningen Universiteit

Prof. dr. ir. G.B. De Deyn – Bodembiologie – Wageningen Universiteit

Prof. dr. M. Dicke – Hoogleraar Entomologie – Wageningen Universiteit

Prof. dr. R. van Diggelen, Hoogleraar Ecosysteembeheer, Universiteit Antwerpen

Prof. dr. ir. N.D. van Egmond - hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid – Universiteit Utrecht

Prof. dr. ing. J.W. Erisman – Professor Environmental Sustainability – Universiteit Leiden

Prof. dr. R.P.B. Foppen – Professor Integrated Conservation Biology – Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. ir. J.W. van Groenigen – Bodembiologie – Wageningen Universiteit

Prof. dr. ir. D. Kleijn - Chair Plant Ecology and Nature Conservation – Wageningen Universiteit

Prof. dr. J.C.J.M. de Kroon - Hoogleraar Plant Ecology – Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. H.B.J. Leemans – Hoogleraar Milieusysteemanalyse - Wageningen Universiteit

Prof. dr. ir. L. Mommer – Hoogleraar Plant Ecologie en Natuurbeheer – Wageningen Universiteit

Prof. dr. H. Olff - Hoogleraar Ecologie en Natuurbescherming - Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. T. Piersma - Hoogleraar Trekvogelecologie - Rijksuniversiteit Groningen & Koninklijk NIOZ

Em. prof. dr. ir. JD van der Ploeg – Em. hoogleraar rurale sociologie – Wageningen Universiteit

Em. prof. dr J.W.F. Reumer - Em. hoogleraar Vertebrate Paleontology - Universiteit Utrecht

Prof. dr. H.A.C. Runhaar - Governance of Nature and Biodiversity - Universiteit Utrecht

Prof. dr. H. Siepel - Head of Department Animal Ecology and Physiology – Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. A.J.P. Smolders - Bijzonder hoogleraar Toegepaste Biogeochemie - Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. M.B. Soons - Professor in Plant Dispersal Ecology and Conservation – Universiteit Utrecht

Prof. dr. A. Tukker – Hoogleraar Industriële Ecologie en directeur van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) - Universiteit Leiden

Prof. dr. E. Turnhout - Professor in The Politics of Environmental Knowledge – Wageningen Universiteit

Prof. dr. ir. P.H. Verburg, Hoogleraar Milieugeografie, Vrije Universiteit Amsterdam

Em. Prof. dr. L.E.M. Vet - Em. hoogleraar Evolutionaire Ecologie – Wageningen Universiteit

Prof. dr. ing. M. G. Vijver – Professor of Ecotoxicology – Universiteit Leiden

Prof. dr. ir. F.T. de Vries - Professor of Earth Surface Science, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. M.J. Wassen - Professor in Environmental Sciences – Universiteit Utrecht

Prof. dr. M. WallisDeVries - Plant Ecology & Nature Conservation Group – Wageningen Universiteit

Nou ja! Wie ben ik om 'De Wetenschap' te ontkennen.