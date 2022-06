Ik schud u de hand want het zou zo mijn tekst kunnen zijn.

Inderdaad krijg ik vaak advies in de trant van 'kijk alleen maar 1 keer per dag het acht uur journaal', 'mijd nieuws' of 'focus jezelf op lokale zaken en breng verbeteringen aan in je eigen circle of influence'.

En toegegeven, waarom zou een school shooting in America mij moeten raken?

Ik ben geen Amerikaan, heb niets van doen met scholen in Amerika en de discussie over het tweede amendement is voor mij niet relevant.

Er zijn dus zaken die, als ik ze niet zou weten, mij minder stress/moedeloosheid/frustratie zouden opleveren.

Het 8 uur journaal laat echter ook het voor mij niet relevante nieuws zien dus alleen het acht uur journaal kijken is niet de oplossing.

Nieuws mijden zorgt ervoor dat je alles maar over je heen laat komen en je dus maar moet accepteren wat er gebeurt en dat dit je leven negatief kan beïnvloedden.

Jezelf druk maken over en jezelf inzetten binnen je eigen circle of influence zou dan nog een goed alternatief zijn.

Je kan dan wezenlijke dingen veranderen die direct van invloed op je zijn. Lijkt het.

Want die opvang van vluchtelingen of die gasboring/kolencentrale in jouw buurt komen er gewoon als de overheid dat wil.

Echter, als kind realiseerde ik mij al dat de gastarbeiders die wij destijds aantrokken mogelijk tot problemen zouden leiden. En het rechtsextremisme in de jaren '80 had een duidelijk signaal moeten zijn dat er meer aandacht had moeten zijn tot integratie en/of terugkeer.