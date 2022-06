Ooit in Parijs van Gare du Nord naar het noorden gelopen, richting Saint-Denis? Nee he? Precies, want dat doe je niet: je laat jezelf niet vrijwillig in elkaar slaan, beroven, bespugen, intimideren of erger, door een stel volslagen idioten uit wijken die gelden als zones de non-droit, wetteloze zones, waar de politie het maar heeft opgegeven te wedijveren met drugshandelaren, islamitische radicalen en criminele bendes van overwegend Arabische jongeren: het is voor die gasten vechten om te overleven en ondertussen wantrouwen ze het gezag, wantrouwen ze het systeem, wantrouwen ze Fransen, wantrouwen ze blanken. En nu denkt ónze minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken dat we die lui maar naar Nederland moeten halen, om hier in de horeca of in de kassen te werken. Die is gek. "Het idee is opvallend: de Franse voorsteden (banlieues) zijn berucht vanwege de hoge criminaliteitscijfers. Volgens Van Gennip kan werk mensen echter ook helpen 'op het goede pad te komen'."

Okee wácht even. Die paar kansloze Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs die we hier hebben zetten complete dorpen in vuur en vlam: in Ter Apel (sfeerverslag hiero) breken de stoelslapers het halve dorp af, inwoners & ondernemers zijn het kotsbeu, en ook in Kampen, Zutphen, Drachten, Deventer, Rotterdam, Overloon, Oisterwijk, Weert, Budel, Harderwijk, Grave, Maarheze, Aalden, Boxmeer, Venray, Delfzijl, Zweeloo, Emmen, enzovoorts is men het kotsbeu. Het lukt ons maar niet daar een oplossing voor te vinden. We krijgen zouteloze projectteams, ketenmariniers, toezichthouders, Top-X-lijsten: allemaal dikke vette pamperschijt. En nu denkt KARIEN VAN GENNIP dat we maar even kansloze arbeidsmigrantiërs (die dáár niet eens willen werken) uit de banlieues moeten halen om óns te helpen in de horeca. Moet je tegenwoordig een compleet wereldvreemde debiel zijn om minister te mogen worden, of hoe werkt dat? Heeft Karien van Gennip énig idee wat ze binnenhaalt? Denkt Karien van Gennip nou écht dat wij Franse mafketels 'op het goede pad' kunnen polderen? Zegt Karien van Gennip nou écht: "Maar als wij als één Europa willen functioneren, moeten wij ons ook zorgen maken over de jeugdwerkloosheid in andere Europese landen." Jongens, dit kán echt niet hoor. Wie is Karien van Gennip en welke totale gek heeft haar op die plek gezet.

Lobbyist van het Franse verkeersbureau!?