Voor iedereen die Tante Rikie niet kent is het allemaal wat lastig voor te stellen, maar Tante Rikie is dus een absolute grootheid in de Achterhoek en omstreken. Tante Rikie is 'gewoon Tante Rikie' maar toch ook weer niet, dat, en nog zo veel meer. Ze is officieus festivaldirectrice, uithangbord, boegbeeld, vrouw, oma, zangeres en tante van iedereen die daar maar zin in heeft. Onze Tom heeft Tante Rikie ook een keer een handje mogen schudden. "Ja hoor!", zegt Tante Rikie dan weer als Tom weer zo'n rare vraag stelt. Enfin, 2022 zal voor Tante Rikie de laatste keer zijn als koningin van de Zwarte Cross en in het kader daarvan heeft ze een wereldhit opgenomen met haar grote held Frans Bauer, sinds 'Als sterren aan de hemel staan' de baas van alle campings in Nederland - en straks dus ook van het festivalterrein. Ach ja, het is vrijdag, bijna weekend, het is warm, je moet goed bewegen. Ja hoorrrr!