Je zou het soms bijna vergeten, met de loeiende inflatie en de oorlog in Oekraïne, maar anderhalf jaar geleden werd in Washington een politieke, juridische en gewelddadige aanval gepleegd op de Amerikaanse democratische rechtsstaat. Na maanden van vergeefse pogingen om via de rechter en het Congres de verkiezingszege van Joe Biden ongedaan te maken, vuurde president Donald Trump zijn aanhangers aan om de volksvertegenwoordiging onder druk te zetten op 6 januari 2021, de dag dat zij Bidens overwinning officieel zou bekrachtigen. Relschoppers bestormden het Capitool en sloegen in op de politie, met uiteindelijk vijf doden (onder wie vier agenten) als gevolg.

In de maanden tussen verkiezingsdag 3 november en 6 januari verloren Trump en zijn handlangers zestig rechtszaken over hun fraude-aantijgingen. Ze kregen onvoldoende steun in het Congres om de verkiezingsuitslag af te wijzen. Het leger wilde geen stemmachines in beslag nemen, zoals oud-generaal Mike Flynn had gesuggereerd. En de bestorming van het Capitool, vanuit het Witte Huis op tv kalm aangezien door Trump, die pas na uren zijn aanhangers beleefd vroeg te vertrekken, is uiteindelijk afgeslagen.

Na een aanvankelijk tamelijk algemene veroordeling van de gebeurtenissen op 6 januari zijn de Republikeinse gelederen gesloten rond de oud-president, die in 2024 misschien opnieuw hun kandidaat zal zijn. Er zitten weliswaar twee Republikeinse leden in de commissie, maar die zijn paria’s in hun eigen partij geworden.

De Proud Boys namen samen met gelijkgestemde groepen als de Oath Keepers en Three Percenters op 6 januari een prominente rol in. Reconstructies leren dat zij op meerdere momenten het voortouw namen om het geweld te laten escaleren. De commissie is zeer geïnteresseerd in hoeverre zij in de dagen en weken voorafgaand aan de rellen in contact stonden met Trumps entourage. Werd hem door Witte Huis-medewerkers of handlangers in het Congres bijvoorbeeld een presidentieel pardon beloofd mochten ze in juridische problemen raken?

Een paar stukjes uit een NRC artikel waarvan ik jammer genoeg geen linkje kan geven.

De NYT:

No matter how vociferously Mr. Trump claimed otherwise, neither Mr. Kushner nor Ivanka Trump believed then or later that the election had been stolen, according to people close to them. While the president spent the hours and days after the polls closed complaining about imagined fraud in battleground states and plotting a strategy to hold on to power, his daughter and son-in-law were already washing their hands of the Trump presidency.

How Jared Kushner Washed His Hands of Donald Trump Before Jan. 6 www.nytimes.com/2022/06/08/us/politic...