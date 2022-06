Toen Ome Bis nog jong en mooi was toerde hij met de VARA 'HA-OE-OE-HA!' Drive-In Show ('onder leiding van Anthony Parker!') , (die in het dagelijks leven Nico Mank heette en nog bij z'n moeder in Amsterdam in huis woonde) op godsonmogelijke uren het land af naar en van danshallen, die meestal ergens bij onze oost- en zuidgrenzen te vinden waren. Daarbij leerde je onderweg een paar dingen, zoals dat je het niet moest hebben over 'palingsound' als je oostelijk van Zaandam optrad, en dat je bedacht moest zijn op vliegend (EN: liggend) glaswerk als je Deventer eenmaal voorbij was. (en: dat de grootste kans op een onverwachte en anonieme pijpbeurt door een prachtige jongedame in Friesland en Groningen huisde) Dat wist je, dat hoorde bij het vak. Het glaswerk is inmiddels vervangen door minder potentieel schadelijk spul - en Ome Bis durft hier de stelling aan dat Meneer Bacardi Lemon (what is in a name...) het podium niet eens zou hebben opgedurfd, in die tijd. Gewoon wat extra kleren mee nemen voor als je kloffie écht te veel naar brouwerijproducten gaat stinken... en dóór.

