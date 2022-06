Er zijn biologisch gezien talloze duidelijk aan te wijzen verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes. Als je die verschillen niet wilt zien, dan houd je je blind voor degelijk empirisch wetenschappelijk bewijs. Dat er zo nu en dan afwijkingen voorkomen zoals hermafrodieten doet daar weinig aan af.

Mensen zijn zoogdieren, en de biologie kan bij alle zoogdieren op redelijk eenvoudige wijze een onderscheid maken tussen mannetjes en vrouwtjes, want de verschillen zijn gemakkelijk waar te nemen en consistent aanwezig.

Bij de mens zijn er ook cultuurhistorische verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes, rolmodellen zo u wilt. Die worden bepaald door de geschiedenis van de groep en de specifieke context waarin die groep een cultuur heeft opgebouwd en in stand probeert te houden, al dan niet op basis van een collectief aanvaarde religie.

De discissie rond het vrouwelijke versus het mannelijke is vaak onnodig verwarrend omdat het ene, de biologische werkelijkheid, gelijkgeschakeld wordt aan het andere, de cultuurhistorische werkelijkheid. De cultuur, zo luidt de impliciete vooronderstelling, weerspiegelt nauwkeurig de biologie, de cultuurhistorische verschillen lopen parallel aan de biologische, zo wordt beweerd.

Welnu, de discussie kan een stuk helderder worden gemaakt wanneer die vooronderstelling expliciet wordt gemaakt wordt en vervolgens wordt bevraagd en bijgesteld. Elke cultuur baseert zijn onderscheid tussen mannen en vrouwen weliswaar op biologische verschillen, maar dat wil niet zeggen dat het culturele verschil de spiegel is van het biologische verschil. Sommige verschillen worden uitvergroot, andere geminimaliseerd, sommige worden vervormd, andere worden tot taboe verklaard, enzovoorts, en geen enkele cultuur doet het op exact dezelfde wijze als de andere. Kortom, er is geen één op één-relatie tussen biologische verschillen en culturele verschillen, tussen biologische feitelijkheden en sociale constructen.

Maar dat wil niet als vanzelf zeggen dat er helemaal geen relatie is, of dat die relatie er helemaal niet zou moeten zijn. Je kunt een extreem standpunt innemen, en dat lijkt nu bij de Woke het geval te zijn. Zij vinden dat er helemaal geen relatie mág zijn tussen biologie en cultuur, dat die relatie er eenvoudigweg niet is. Dat is een absolutistisch moreel oordeel, een oordeel dat zegt dat elke referentie aan biologische verschillen niet zou mogen bestaan. Maar het is ook niet méér dan dat, een moreel standpunt, een relatieve positie, zo extreem dat je je af kunt vragen of een samenleving überhaupt in staat is om zich daaraan te onderwerpen. Want die biologische verschillen zijn er nou eenmaal en werken door in alles wat wij cultuur noemen, of wij dat nou willen of niet. Wil je aan het morele appél gestand doen, dan zul je dus systematisch alle biologische verschillen, telkens als die zich manifesteren, actief de kop in moeten drukken, want ze mogen geen culturele vorm krijgen, welke dan ook, ze mogen zich niet in onze cultuur manifesteren, ze zijn taboe, ze mogen zelfs niet waargenomen worden.

Een onmogelijke opgave, zo lijkt mij, en in feite de ultieme bevestiging dat die biologische verschillen er wel degelijk zijn. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Het eindresultaat van die verbitterde strijd zal zijn dat het mannelijke en het vrouwelijke nieuwe vormen hebben gevonden, welke zeker niet volledig sociaal construct zijn maar, als vanouds, een nieuwe balans tussen het biologische en het culturele.

Er zal, zo vrees ik, veel schade veroorzaakt zijn alvorens dat nieuwe evenwicht bereikt is, schade aan individuen die als testmateriaal ingezet worden door goedwillende halve zolen, en dat evenwicht zal er beduidend anders uitzien dan die halve zolen nu voor ogen hebben.