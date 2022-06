Vreemd. Vorige week noemde complotmarmot Gideon van Meijeren, in de Tweede Kamer Jaap van Dissel 'corrupt'. Dat is best verdrietig, en Van Meijeren kreeg dan ook Kamerbreed een lading kritiek over zich heen. Kous af zou je denken, maar dat is buiten 300 (300!) wetenschappers (onder wie godbetert Arnoud Boot) gerekend die vandaag een opiniestuk van Marc Bonten en Marion Koopmans in de Volkskrant ondertekenen. Zij vinden het, nu de samenleving eindelijk weer een beetje normaal begint te doen omdat we eindelijk van al die klotemaatregelen af zijn, tijd om op te komen voor die arme Jaap van Dissel in het bijzonder en 'de wetenschap' in het algemeen.

Wij zeggen niet dat Jaap van Dissel corrupt is. Dat is ie namelijk niet. Maar hij stond wel aan het hoofd van een dienst die het coronavirus in eerste instantie bagatelliseerde, veroorzaakte zelf enorme verwarring over groepsimmuniteit, hield hoogstpersoonlijk de snelle invoer van de mondkapjesplicht tegen en stond er bovendien bij te kijken toen Mark Rutte de door de politiek beïnvloede OMT-adviezen 'heilig' verklaarde. Als er iemand verantwoordelijk is voor het vervagen van de scheidslijn tussen onafhankelijk wetenschappelijk advies en de politiek, dan is het Jaap van Dissel wel. En dat in een tijd, waarin dat onafhankelijk wetenschappelijk advies extreem verstrekkende gevolgen had voor miljoenen mensen.

En nee, die miljoenen mensen formuleren hun kritiek op 'de wetenschap' niet allemaal even netjes als deze 300 bezorgde wetenschappers, van wie er overigens 0 (nul, geen) hun baan verloren als (en terecht overigens, hulde voor hun goede werk, als het moet staan we vanavond weer een halfuurtje te applaudisseren, red.) gevolg van de coronacrisis. Het vertrouwen in 'de wetenschap' is in Nederland groot. De politieke steun voor 'de wetenschap' is in Nederland groot. De media hebben in Nederland twee jaar lang de rode loper uitgerold voor 'de wetenschap'.

De overgrote meerderheid in Nederland doet al lang weer normaal. Sterker nog: de overgrote meerderheid van Nederland heeft de hele coronacrisis lang normaal gedaan. Als 'de wetenschap' claimt dat 'de maatschappij' dankbaar moet zijn omdat 'de wetenschap' ons testen en vaccins heeft geleverd, kan 'de maatschappij' op zijn beurt weer zeggen dat zij 'de wetenschap' financiert en bovendien in grote mate de adviezen van 'de wetenschap' braaf heeft gevolgd.

Wat willen die 300 wetenschappers nou eigenlijk met hun oproep aan 'Kamer en media' om 'ondermijning van de wetenschap' te bestrijden? Dat 90% van Nederland gaat afdwingen dat die 10% die niet helemaal goed bij zijn kokosnoot is een eeuwigdurend spreekverbod wordt opgelegd? Dat slecht onderbouwde kritiek op wetenschappers strafbaar wordt? Dat Gideon van Meijeren verplicht drie weken thuis blijft zitten met een mondkapje op en een coronateststaafje in zijn neus? Dat we allemaal nog meer verontwaardiging (en daarmee: aandacht) hebben voor die debiele uitspraken van Van Meijeren?

Dat er best veel gekken zijn die hele vervelende dingen zeggen, strafbare bedreigingen uiten en vooral heel erg veel domme kansloze poep praten, is vervelend. Maar het fijne is: sinds we niet meer allemaal thuis zitten door corona kunnen we die lui steeds makkelijker negeren en is er ook veel minder enthousiasme voor hun wappiedemo's, podcasts en YouTube-kanalen. Dit soort brieven geven die gekken alleen maar nog meer munitie om 'zie je wel, ze zijn tegen ons!' te roepen. Met dit soort brieven bestrijd je de polarisatie niet, maar wakker je die juist aan.

