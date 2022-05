Weet je, F1 interesseert me geen reet meer en toch ben ik heel benieuwd hoe Max in zijn mindere wagen het er tegen Leclerc vanaf brengt.

Is toch het mooiste he, de beste coureur tegen de beste wagen. En wat betreft Hamilton, dat was jarenlang dus overduidelijk de beste wagen. Lijkt me toch wel vrij lullig voor hem. Voor de gein zouden hij en Max eens over een jaar of 5 tegen elkaar moeten racen in de 2018 bolides maar dan Max in de Mercedes en Hamilton in de Red Bull. Of ze beiden in eenzelfde F1-wagen die ze beiden niet kennen. Misschien dat Prins Bril daar iets op Zandfoort voor zou kunnen regelen? Zou bijna geneigd zijn daar een kaartje voor te kopen.