Welkom bij weer een rondje nieuwe muziek en wat we deze week faliekant links laten liggen is die premature zaadlozing van Harry Styles (nul sterren). Wie natuurlijk wel met de hak in de hondenstront staat te roeren is 3FM, dat was ooit een zender met interessante alternatieve muziek, tegenwoordig is het mainstreamcrack voor debielen, idioten en kinderen van 6. Wél interessant is het eerste album van Zach Bryan. U kent 'm niet, maar deze singer-songwriter uit Oologah, Oklahoma is in (het zuiden van) Amerika al gekatapulteerd tot stardom en fenomeen ("the world’s next country icon" en "country music's number 1 songwriter") voordat er ooit een studioalbum van 'm is verschenen. Wel kwamen er prachtige uitgaves uit in eigen beheer (voor een recensie: zie bijvoorbeeld hier), maar nu is er dus een 'officiële' plaat. Geen gedoe en gezeik, 34 (!) nummers, met net iets te larmoyante americana en countrypop met een randje, voor bij het kampvuur met een bak bourbon in je hand. Je moet er van houden en dat doen we, dus in diezelfde categorie ook een nieuwe plaat van de iconische Steve Earle, vader van de betreurde Justin Townes Earle, met een ode aan Jerry Jeff Walker (van Mr. Bojangles en néé, dat nummer is dus NIET van Sammy Davis jr. en al helemaal niet van Robbie Williams). Tevens prima americana van Thomas Dollbaum van wie we nog nooit hadden gehoord, en een krakerig riedeltje van Craig Finn, die we dan weer kennen als frontman van The Hold Steady. Meer nieuwe muziek na de klik!

Steve Earle & The Dukes (Jerry Jeff Walker coveralbum)

Thomas Dollbaum (prima americana)

Craig Finn (singer-songwriter)

Alex Izenberg (wazig)

Anvil (heavy metal)

Delta Spirit (rock)

SOAK (vervelend indiegedoe)

Uffie (vaag)

Everything Everything (rock)

Train (die van Drops of Jupiter)

Avi Kaplan (singer-songwriter)