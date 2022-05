De immer groeiende asterisk bij onze vrijheden wordt mede mogelijk gemaakt door politici die eerst stellen vrijheid heel belangrijk te vinden om te volgen met een hele grote 'maar'. Deze keer gebezigd door Lotte van Basten Batenburg van de VVD in Den Haag. "Natuurlijk is demonstreren een grondrecht en moet dit ook op ludieke wijze kunnen, maar..." Vervolgens volgt een betoog over de gevaren en overlast van onaangekondigde demonstraties met tractoren of vrachtwagens. Daarbij gebruikt ze het Freedom Convoy dat op 12 februari Den Haag blokkeerde als voorbeeld, want ze weet dat dat een groep is die op weinig sympathie kan rekenen. Het verhaal eindigt uiteraard met een voorstel om het demonstratierecht verder in te perken. "Demonstranten die meedoen aan dit soort acties moeten strafrechtelijk worden vervolgd. Een boete alleen is niet afschrikwekkend genoeg. Een strafblad wél." Want demonstreren is een grondrecht, maar u moet die boeroepers wel een beetje makkelijk kunnen negeren. En nu geldt dit voorstel alleen nog voor demonstraties met groot materieel, maar de stap naar het strafbaar stellen van alle onaangekondigde demonstraties komt zo wel een stapje dichterbij. Heeft dat Freedom Convoy toch nog iets opgeleverd.