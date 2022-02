De gemiddelde vrachtwagenchauffeur zit alleen in z'n cabine en heeft geen last van maatregelen. Ja, in de eerste lockdown voor horeca konden ze geen broodje bal eten bij de truckstop, dat vond ik oprecht vervelend voor chauffeurs en dom en ondoordacht van de overheid. Maar komop zeg, de maatregelen worden nu stapsgewijs afgebouwd dus je bent gewoon vet te laat met je protest.

En waar protesteer je dan tegen? Tegen het feit dat de overheid z'n grondwettelijke plicht uitvoert om de volksgezondheid te bevorderen? Dat begint met een broodje gezond zónder bal gehakt lijkt me.

Nee, het is gewoon een reden om eens lekker een dagje eropuit te trekken met de combinatie, bakkie te doen en met de dikke buik vooruit wat domme praat uit te slaan. Vanavond weer lekker inpakken en naar huis. Lachen was dat zeg.