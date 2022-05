Het "grondwatertekort" wordt door de waterschappen veroorzaakt. Als het veel regent pompen ze als een gek al het water zo snel mogelijk de rivieren in om naar zee afgevoerd te worden. "Ja, want anders zakken de zware landbouwmachines te ver de grond in"

In de winter klagen boeren dat het land "te drassig" is en in de zomer krijgen ze een beregeningverbod om de oren. Al jarenlang. En niemand bij het waterschap en geen enkele boer komt op het idee om dan misschien wat minder zware John Deere's en Fendt's te gebruiken. Of wat bredere bandjes, zodat je trekkerrr! niet zover de grond in zakt.