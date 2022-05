De vraag is of het überhaupt zo ver gaat komen. Want waar die beïnvloeding van het klimaat op globale schaal natuurlijk pure flauwekul is, lukt dat op lokaal niveau uitstekend. (klimaat is dan ook een lokale omschrijving: land aan de kust: zeeklimaat. Verder op het vasteland: landklimaat. enz.)

Door de enorme windparken op zee en in Duitsland worden de onderste luchtlagen, tot zo'n 1.5 km hoogte, ernstig verstoord. Het gevolg is dan dus regen die nooit aankomt in Nederland, of die bijv een week lang boven Duitsland blijft hangen.

En dat is grappig want dat is daadwerkelijk klimaatverandering, die ook nog eens daadwerkelijk door mensen veroorzaakt is. En dat in een poging om een niet bestaande door mensen veroorzaakte klimaatverandering tegen te gaan. Pure ironie.