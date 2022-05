*Okee, in Europa, en op IJsland na maar dat is geen echt land dat is een soort warmtepomp waar mensen op wonen en waar rare muziek uit komt

Lieve agressieve paarsharigen van de letterbakbeweging. We gaan nu een stukje schrijven over de acceptatie van jullie maatschappelijke cohort en daarbij gebruiken we ongetwijfeld verouderde termen maar we gaan hier over onze eigen woorden, letters en voornaamwoorden dus zet even je bekrompen hokjesgeest op pauze of loop met je beklag lekker door naar de kleedkamer van Johan Derksen of zo. Ja, dat is die ene met die kaarsen ja. Goed zo, blijven lopen okdoeiiii.

Zo, nu de normale mensen over zijn: Goed nieuws! Nederland hartje homo's en lesbo's! In tegenstelling tot wat je in de hysterische golven gekapseisde media altijd moet lezen, hebben Nederlanders helemaal geen moeite met afwijkende seksuele voorkeuren. Okee, liever niet te publiek met het man tot man tongworstelen, maar wat je thuis doet mag je van de meeste Nederlanders helemaal zelf weten. Flikkers zijn fijn, potten zijn prima, is dat niet heerlijk? Ja, dat is heerlijk want een gezonde homoacceptatie is een schitterend verlicht baken van een vrij land. (Net als niet gebonden zijn aan afgedwongen benamingen voor gendergroepen en geaardheidscohorten, dat is ook vrijheid maar dat terzijde doch niet geheel irrelevant.)

De tendens van acceptatie is echter wel een beetje gestokt maar bij 93 procent (!) is de rek er ook wel een beetje uit natuurlijk. Zelfs de meeste katholieken en protestanten zijn inmiddels bekeerd: nog maar 1 procent van de Roomsen en 13 procent van de Geuzen zijn anti-gay. Tegelijkertijd zitten mensen nog een beetje op het vinkentouw wat het onderwerp "gender" betreft en dat komt niet in de laatste plaats omdat de italics uit de eerste alinea nogal eiserig en drammerig en vaak ook huilerig overkomen in een debat dat nog lang niet beslecht is over gender, hoeveel zijn er dan precies (antwoord: 2, zegge twee) & laten we niet te lichtzinnig doen over ombouw, herbouw en uitbouw van het menselijk lichaam. Aldus de gemiddelde Nederlander, die wij bijna allemaal zijn.

En ja het moet toch even uit de kast getrokken worden: als je het tabelletje 'OK to be Gay' er bij pakt uit het SCP-rapport, hierboven te zien tussen de glitter-afleiding door, is er eigenlijk nog maar één significante groep die voor afwijkende opvattingen over afwijkende geaardheid zorgt en dat is de groep met een afwijkende religieuze cultuur de groep "overig". Wie zijn toch die mensen? Nou, het zal je verbazen maar het antwoord staat gewoon in het SCP-rapport, uitgelicht als screenshot na de breek. Hint: het zijn niet de atheïstische IJslanders en ook niet de Roomse Polen.

*

Meid, het is niet waaaarrr!?