picking up pennies in front of a steamroller.

De afgelopen weken gebeurde het onvermijdelijke, financiële markten lieten een veer. Onvermijdelijk, want de waarderingen en de snelheid waarmee koersen sinds de Covid-krach zich hebben ontwikkeld, waren ronduit waanzinnig. Eigenlijk is deze waanzinnige koersontwikkeling al sinds 2009 bezig. De hoofdreden hiervoor was de enorme liquiditeit die centrale banken in de markt pompten. Deze bleven echter vooral hangen in de financiële markten waardoor daar wel een flinke inflatie te zien was. Maar dat is nu dus anders. Na de zware klappen op de beurs, is het de vraag of we al het slechte gezien hebben of dat het nog erger wordt.

De voornoemde inflatie in financiële waarden had jarenlang nauwelijks invloed op het inflatiemandje van de statistiekbureaus. Maar sinds de lockdowns hebben overheden fiscaal bijgesprongen wat in combinatie met problemen in aanvoerlijnen en een veranderde samenstelling in consumptie, zijn prijsstijgingen wel degelijk doorgedrongen tot het inflatiemandje.

Hierdoor voelde de Fed zich genoodzaakt om het monetaire beleid te veranderen van ruimend naar verkrappend. Sindsdien zijn de rapen gaar, ondanks dat de Fed nog maar weinig heeft gedaan; ze zijn net begonnen met verkrappen. Maar ja, markten lopen altijd vooruit; ze prijzen immers de verwachtingen in en de verwachting is dat de Fed flink op de rem zal blijven trappen en dat de economie zal gaan lijden.

Zoals twee weken geleden ook beschreven, lijkt een recessie onvermijdelijk waardoor de koersen een zuidwaartse koers volgden. Crypto implodeerde, obligaties kregen langdurig klappen en de favoriete tech-aandelen (FAANG) kregen een brute afranseling. In FX (valuta) gebeuren er helemaal grootse dingen want de koers van de dollar sterkt aan, en de rest moet er aan geloven zelfs de Zwitserse frank (alleen de roebel doet het goed…). Maar de Japanse yen is de munt om in de gaten te houden zoals eerder beschreven is op dit blog. Daarmee samenhangend, laten ook de yuan en de euro zich niet onberoerd.

Dus na al dit geweld, zijn we eindelijk bij de bodem geraakt, of is dit een tussenstop? Een strateeg bij JP Morgan stelt dat iedereen nu bearish is, en als iedereen zo negatief is, dan zit het waarschijnlijk al in de koersen, nietwaar? Volgens een strateeg van Bank of America is het de 41ste keer dat de S&P500 vijf weken op rij de week negatief afsluit; best uitzonderlijk dus en dat zou de belegger goede moed moeten geven. Zoals de tabel laat zien is het in de enkele weken daarna vaak positief op de beurs. Echter, met dergelijk lage gemiddelde percentages voor de eerste weken en daarna grotere negatieve gemiddelden, lijkt het verdomd veel op picking up pennies in front of a steamroller.

Op de lange termijn is het beeld wat minder positief dus als men de historische en technische analyse van BofA moet geloven. Een andere strateeg van dezelfde bank, Hartnett stelt dat de S&P500 zeker naar de 3000 zal gaan; dus nog 23% daling voor de boeg ten tijde van dit schrijven.

Hartnett heeft de oude cijfers over bear markets erbij gehaald om een idee te krijgen wat de beurs in petto heeft. Zo zijn er 19 bear markets geweest in de afgelopen 140 jaar, met een gemiddelde koersdaling van 37,3% met een gemiddelde duur van 289 dagen. Hier is Hartnetts koersdoel van 3000 voor de S&P500 op gebaseerd.

Echter, er zijn nogal wat verschillen tussen bear markets, en aangezien er maar 19 zijn geweest, is het erg gevaarlijk om maar van het gemiddelde uit te gaan (die -37,3%). De liefste beer (zie tabel) sloeg 20,1% van de top af en de meest onaardige beer, hou je vast, 86,2%! En deze laatste duurde ook nog eens bijna 3 jaar… Maar ja, dat was dan ook de Grote Depressie.

Dus wat gaat het zijn? Omdat deze crisis gezien kan worden als een voortzetting van de kredietcrisis van 2008, zou men erger verwachten, want toen ging de S&P500 met 56,8% de boot in. Dit zou betekenen dat de S&P nog een kleine duizend punten lager gaat dat Hartnetts koersdoel van 3000 (2058 om precies te zijn).

Of zal de Fed redelijk snel inzien dat zij niet verder kan gaan met haar verkrappende beleid en juist uit nood de geldkraan weer zal moeten opendraaien? En dan opendraaien zoals we nog nooit gezien hebben? Zal de S&P500 dan weer een rally maken die jarenlang duurt zoals die van sinds 2009? Of zal de dollar dan (eindelijk) door de mand vallen, waardoor de systeemcrisis die dan volgt het voornoemde lijstje dan zal aanvoeren? U mag het zeggen.