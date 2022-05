De een z'n verdamping van algehele marktwaarde is de ander z'n dip om te kopen! Bitcoin viel vannacht tot onder de prijs van 28 december 2020, en is nu veel meer dan gehalveerd ten opzichte van de all time high van $68.990,90 uit mid november 2021. Los van alle conjunctuur (lees: astrologie voor mannen) valt de crash ook samen met de aankondiging van een Amerikaanse recordinflatie van 8,3%.

Een opmerkelijk slachtoffer in de crash is Terra (LUNA), die afgelopen week nog in de top 10 stond maar in vijf dagen 99% in waarde daalde tot, ja, bijna 0. En dat heeft dus daadwerkelijk tot de totale verdamping van spaargelden geleid, en de LUNA sub reddit wemelt van de suïcidale- en steunboodschappen. De pinned post leidt naar meerdere suicide hot lines. Terra's oprichter poneert hier een oplossing voor de crisis.

Onderstaand de toestand in de top 10, hier de toestand in de hele top 100. Vandaag is rood... wat rood hoort te zijn (DISCUSS???).

Hoe dan ook: niet leuk

Slachthuis

President van El Salvador onverschrokken (lol)

