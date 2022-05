Zomaar een foto van een pinnende man in een flauw shirtje bij een bank die niet meer bestaat. Kwamen we in de ANP Beeldbank tegen toen we iets over ING tikten, eerder vandaag. Niks geks in het bijschrift:

Nederland, Utrecht, 16-06-2007. Foto: Rob Huibers / HH. Een man staat geld uit een geldautomaat van de postbank op het Vredenburg in het centrum van de stad te halen. Op de achterszijde van zijn t-shirt staat de tekst: Shit! je bent nog steeds lelijk! (Vermelding naam fotograaf en agent is verplicht bij publicatie.)

Maar dan, daaronder, een opvallende gele balk die bij ons 1 intrinsiek journalistieke vraag oproept: Waarom? Gevolgd door deze beduidend minder journalistieke vraag: Iemand?