ING dat was vroeger de Postbank en dat was in feite een rijksbank. Die rijksbank heeft natuurlijk miljarden aan Rusland geleend want in de krant lees je wel dat het Kremlin slecht is en dat er allemaal "sancties" en zo zijn opgelegd, maar in de echte wereld regeert de Zuidas en is de BV Poetin natuurlijk een dikke handelspartner van Ons Land. En dat kost ING nu een winsthalvering. Maar ze lijken een potje te hebben gevonden om de verliezen mee op te vangen: hun eigen klanten die zaken doen in... Oekraïne. We kregen een mail van iemand wiens zakelijke geld gegijzeld wordt tussen ING & een keurige technische dienstverlener in Kiev. Knip, plak en wat bewijsmateriaal na de breek:

Ik werk veel met softwareontwikkelaars in Oekraine. Die werken, Mongoolse Horde in de achtertuin of niet, gewoon door (wat ik me ook wel kan voorstellen als je Kiev ontvlucht en bij je ouders op de boerderij zit). Zeker nu is het belangrijk dat ik ze op tijd kan betalen.

ING houdt echter al sinds 25 maart betalingen vanaf de zakelijke rekening van m’n bedrijf tegen. Als reden geeft ING de oorlog in Oekraine op en dat overboekingen een voor een moeten worden gecontroleerd. Dat is raar, want de site van ING roept iets anders.

In eerste instantie werd een terwijl van maximaal twee weken aangegeven. Inmiddels zijn we ruim een maand verder en staan de betalingen nog steeds op ‘in behandeling'. Ik heb zo’n beetje dagelijks contact met ING gehad hierover. De afdeling die dat onderzoek moet doen ‘is niet bereikbaar’. De betaling kan ’niet geannuleerd’ worden. ‘We vinden het heel erg voor u’ is zo’n beetje het standaardantwoord wat ik hoor van de supportafdeling.

Voor zover ik weet zijn er geen sancties tegen Oekraine. Ik heb inmiddels het geld overgemaakt naar een rekening bij ABN, waarvandaan ik de betaling binnen een paar minuten kon doen. Via de online chat en bellen kom ik geen stap verder. Misschien dat wat aandacht van jullie helpt, want ik heb het idee dat ING sancties tegen het verkeerde land aan het uitvoeren is.

[Naam, bedrijfsnaam, klantnaam en bedragen bij redactie bekend]