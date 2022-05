Ome Dave, vriend van de show, is vannacht belaagd tijdens zijn show op het Netflix Is A Joke Festival. Weet u wie daarna belaagd werd? De onderstaande dader, die naar verluidt weinig gelachen heeft om zijn gebroken arm. Zijn motief is vooralsnog onduidelijk maar sowieso oninteressant. Dave herpakte zichzelf snel na het incident.

"In video footage, Chappelle is seen to recover his composure and joke, “It was a trans man”. (...) “I grabbed the back of that n—— head. His hair was spongy. Absorbent.” (...) “I’ve been doing this for 35 years. I just stomped a n——— backstage. I’ve always wanted to do that.”"

Memes na de breek, natuurlijk.

De dader heeft naar verluidt weinig gelachen en eist zijn geld terug

De backstage stomp

Maar is z'n arm hier al gebroken?