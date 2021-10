Gelukkig is het verloop van de discussie interessanter dan de discussie zelf. Want na drie decennia noeste subversie van de sociale wetenschappen door eindtijd-academici hebben we een Amerikaanse vice-president met "She/her" in haar Twitter-bio en kan een zwarte comedian geen grappen meer maken over dat Caitlin Jenner na minder dan een jaar als 'vrouw' werd uitgeroepen tot Vrouw van het Jaar, zonder dat tot media-brede veroordeling, walk-outs bij Netflix, studio's en filmfestivals die hun handen van Dave's aanstaande docu-film af trekken en overige ideologische reflexen vermomd als persoonlijke emotie lijdt.

Enfin, daar reageert Dave bovenstaand dus op, en nodigt de "transgemeenschap" uit met hem in gesprek te gaan. "It's been said in the press that I was invited to speak with transgender employees at Netflix and I refused. That is not true. If they had invited me I would've accepted, although I am confused about what we're speaking about. (...) To the transgender community, I am more than willing to give you an audience. But you will not summon me. I am not bending to anybody's demands. (...) You must come to a place of my choosing, at a time of my choosing. And thirdly, you must admit that Hannah Gadsby is not funny."

Dat laatste zouden we ongezien voor waar aannemen aangezien het een vrouw is. Échter, het is een butch lesbian en die kunnen volgens de uitleg door Hitchens na de breek in theorie dus weer wel grappig zijn. Iliza Shlesinger is trouwens wel oprecht grappig soms (gecorrigeerd voor geslacht).

Hitchens: "Why women still aren't funny"