"Netflix has fired a leader of the trans employee resource group who was organizing the upcoming October 20th walkout. The employee, who is Black and currently pregnant, asked not to be named for fear of online harassment. They have been encouraging trans employees and allies to walk out of work in protest of Netflix’s handling of the Dave Chappelle special The Closer. The employee declined to speak to The Verge for this story.

“All these white people are going around talking to the press and speaking publicly on Twitter and the only person who gets fired is the Black person who was quiet the entire time,” says a former employee in an interview with The Verge. “That’s absurd, and just further shows that Black trans people are the ones being targeted in this conversation.”

"Black" blijkbaar nu ook met een hoofdletter.

Die toenemende focus op- en het volop benadrukken en benoemen van de eigen huidskleur en het eigen ras door vele zwarten is in deze tijd dat die huidskleur geen rol meer mag spelen nogal opmerkelijk.

Zo ook de toenemende grote nadruk op (het benoemen van) de superioriteit der eigen zwarte tradities, geschiedenis en roots.

Mode ateliers die shirts uitbrengen met opdrukken als : "BLACK IS BEAUTIFUL!" en "BLACK AND PROUD!"

En nu dus Black met een grote "B".

Opmerkelijk ja.

Omdat als blanken datzelfde gedrag (zouden) vertonen en soortgelijks (zouden) doen dan is is dat doodeng, gevaarlijk en zwaar racistisch gedrag dat hard bestreden dient te worden.

Volgens vele zwarten.

En blanken.