Wij weten nog dat Dodenherdenking maar 15 minuten duurde. Om vijf voor acht riep moeders dat we naar binnen moesten, en om tien over acht waren we alweer op straat om balletje te trappen, pijltjes schieten met een pvc-buis en crossen met de bmx over een pallet met een plankje erop (en wie geen bmx had, had een fiets met een klepper). Tegenwoordig duurt de Dodenherdenking een hele week. De doden worden niet meer herdacht, maar een hele zooi derdehands semi slachtoffers uit de reli- en genderletterbak tot en met de mensen die op Schiphol in een rij moesten staan in de Bange Meidagen van 2022. Zo gaan die dingen. Geinig Andere Tijden-weetje: de 4de mei is pas sinds 1968, en dankzij de invoering van de zomertijd (1977) hoeft niemand meer in het donker Het Wilhelmus te zingen (wiki). Enfin, 7,50 voor iedereen die roept "DIE EN DIE ZITTEN TE TWITTEREN OM 20:00 UUR" LIVESTREAM

Foto Update Dam 2022. In die Lieve Inclusieve Multiculti Stad van Hoop & Verbinding

4 Mei 2022 (19:39) AMSTERDAM - Overzicht van de Dam voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam. ANP REMKO DE WAAL

Terugkijkon. Vanaf 16:50 HAAAAANS Goedkoop