“ De compensatieregeling in de toeslagenaffaire is zo ver doorgeschoten dat meerdere betrokkenen bij de ‘Bulgarenfraude’ als gedupeerde zijn aangemerkt en compensatie krijgen.

Zelfs betrokkenen ‘Bulgarenfraude’ krijgen tienduizenden euro’s compensatie”

decorrespondent.nl/13019/zelfs-betrok...

“

In 2015 bleek in de strafrechtelijke procedure naar de Bulgarenfraude dat fraudeurs vanaf twee IP-adressen duizenden onterechte toeslagaanvragen hadden gedaan. Uit het onderzoek van het ministerie van Financiën blijkt nu dat meerdere mensen die via deze IP-adressen toeslagen aanvroegen zijn gecompenseerd. Of deze aanvragers ook uit Bulgarije komen valt niet meer te zeggen, omdat gegevens over nationaliteit niet langer zijn in te zien door de Belastingdienst.

Gedupeerden in de toeslagenaffaire krijgen 30.000 euro, kwijtschelding van alle publieke schulden (waaronder studiefinanciering, belastingschulden, zorgverzekeringsschulden), kwijtschelding van alle publieke schulden van de partner, kwijtschelding van alle private schulden (ook zakelijke schulden tot een bedrag van twee ton, niet meer, anders wordt het illegale staatssteun volgens Europese regelgeving), 10.000 euro voor de ex-partner, 2.000 tot 10.000 euro per kind, compensatie van de werkelijke schade (nader te bepalen), brede hulp van gemeenten (bijvoorbeeld: bij het vinden van een woning of werk), en mogelijke hulp bij de terugkomst naar Nederland vanuit het buitenland. ”