"Overal op msm wordt het arbeidsprobleem als oorzaak aangewezen. Uiteraard, want de EU wil meer immigranten dus dat moet even onderbouwd en ondersteund worden.''

Er zijn op dit moment in bepaalde sectoren personeelstekorten: de horeca, de land- en tuinbouw, de zorg, kennelijk ook op Schiphol. Eea is het gevolg van twee jaar corona-ellende, waarvan we hopen dat die nu voorbij is, maar zeker weten doe je dat allerminst (in het najaar kan zich wel weer een nieuwe, virulente variant melden). Normaal gesproken zullen die tekorten vrij snel oplossen: ik denk dat in bv de horeca studenten en scholieren weer bijbaantjes gaan zoeken, net zoals dat voor corona het geval was. In de land- en tuinbouw zullen de MOE-landers tekorten gaan oplossen. De zorg lijkt me een hardnekkiger probleem; daarvoor heb je opgeleide mensen nodig, en die zijn er kennelijk te weinig. Je zult beter moeten gaan betalen. Dat lijkt me ook het kernprobleem op Schiphol met die bagage-afhandelaars, of koffersmijters, of wat ze ook doen. Je zou ook eens moeten kijken naar al die werklozen die thuis zitten met een uitkering, met name naar die tienduizenden 'statushouders' met bijstand; die mag je m.i. best ertoe 'pressen' eens iets te doen voor al dat gratis geld dat ze ontvangen.

Maar een totaal verkeerde oplossing is die van de Europese Commissie, die weer een nieuwe massa-immigratie op gang wil trekken van niet- en zeer basaal opgeleide derdewereldlanders, waarvan ze waarschijnlijk hopen dat die nog ''eager'' genoeg zijn om als 'flexwerker' kutbaantjes voor een fooi te vervullen (want in de ogen van een derdewereldlander is zo'n fooi een topsalaris, totdat ze niet meer nodig zijn, en dan is het dat hele 'gastarbeider-verhaal' opnieuw).

Ja, er is in Nederland nog wel wat ongeschoolde arbeid, zoals die koffers smijten, maar daar hebben we geen tienduizenden derdewereldlanders per jaar voor nodig. Dat is schieten met een kanon op een mug, en leidt uiteindelijk tot onvoorstelbaar grotere problemen dat deze tijdelijke personeelstekorten.