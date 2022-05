Het is tijd makkers. Klaar met "oorlogje" spelen. Het is tijd om oorlogje te "spelen". De nieuwe Call of Duty komt eraan: Modern Warfare 2. Natuurlijk van Infinity Ward, de og op het gebied van Call of Duty-games, al kunnen ze bij Treyarch ook wel een robbertje computeren (bij Sledgehammer niet). Eerder zag de wereld al Call of Duty 4: Modern Warfare en die was fantastisch en toen kwam in 2009 Modern Warfare 2, met de iconische alsook gruwelijke alsook ophefgevende missie No Russian (video onder), hoe toepasselijk. In 2011 kwam Modern Warfare 3 en om het ingewikkeld te maken kwam in 2019 weer een Modern Warfare 1 en toen moesten we al vuige Russen murken - daar schreef Spartacus destijds dit over. Er is verder nog helemaal NIKS bekend over de nieuwe COD en of je weer lekker mag Captain Pricen, behalve dan dat-ie al komt in 2022 en de tweet een paar honderdduizend likes heeft geharkt. Zal allemaal wel een boel gezeik opleveren, want hoe kun je NU een oorlogsspel uitbrengen het is in het echt ook oorlog enzo, maar sinds de machtswisseling van Medal of Honour naar Call of Duty is er slechts één spelletjesreeks die we erkennen. En dat is..

NO RUSSIAN