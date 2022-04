Voorbeeld… VOORBEELD he!:

‘Ik ben door de Mol Sr eens keihard in mijn uitgang geneukt. Hij tikte er €1000,- voor af voor een nachtje. Kreeg het contant. In de ochtend, na het ontbijt, nodigde hij mij uit nog even mee te gaan naar een feestje in Laren. Het was warm weer en we kwamen in de jacuzzi terecht. Hij begon aan mij te zitten en zijn wensen uit te spreken. Hem gezegd dat hij nog eerst weer eens (cash) mag neerleggen. Maar dat kon niet in een jacuzzi. Dus ‘dan niks joh!’ … ‘eerst betalen en dan…’



De klauwen bleven van mijn lul en uitgang af maar de dag erop kreeg ik een appje, van een onbekend nummer voor mij, bij De Witte Bergen even een wijntje te doen en daarna in ‘Jack’s Casino’ even te bekijken hoe we het met een soort van zwijggeld af te kunnen handelen. En dat is prima!’



Niks van dit is waar! Maar wél hoe het gaat. Voor je het weet wordt ook dit verhaal vanwege de details aangenomen als waar en is de wereld dus te klein. Worden mensenlevens kapot gemaakt en al helemaal in het geval van ‘junior’.



Een verhaal, zoals ik hierboven deed, is makkelijk te verzinnen. Maar probeer het nog maar eens tegen te spreken of je onschuld te bewijzen alvóór er een rechtszaak überhaupt is.



‘We’ gaan kapot aan die #metoo bullshit.