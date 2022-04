Bovenstaand bloemetjesgordijn is Julia Wouters, de ouwe spindokter van LoLo Asscher en een van de vele redenen dat je de PvdA nooit moet vertrouwen als “volkspartij”. Die heeft op GrindpadFM preventieve neoliberale globalistische buikpijn over de verkiezingszege van Marine Le Pen, die waarschijnlijk & wederom niet eens gaat gebeuren. Waarom niet? Weten wij veel, wij beschouwen Frankrijk als fly-over state naar leukere landen en zijn al lang blij dat we sinds Trump en Brexit in ieder geval nog dit filmpje voor te lachen hebben. Serieuze duiding was in het Nederlandse taalgebied überhaupt nergens te vinden, daarvoor moet je naar UnHerd voor bijvoorbeeld “How Marine Le Pen Conquered Normandy” en “The Left Should Not Vote For Macron“. Quoi qu'il arrive: Uiteindelijk winnen de bejaarden. En dat zijn types zoals Julia Wouters.

Vanavond om 20u sluiten de stembussen. Er wordt een historisch lage opkomst verwacht, want het democratisch wantrouwen is Westen-breed. Gek genoeg speelt dat wel Macron in de kaart. Maar wat denkt u?

Macron vs. Le Pen Wie zal TRIÔMPHÉRÈN? Emmanuelle Macron

Marinier Le Pen



