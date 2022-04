De Sprint-race blijft een vreemd verschijnsel maar aangezien we eigenlijk geen genoeg kunnen krijgen van het smalle eenrichtingsweggetje tegen de Italiaanse heuvels buiten Bologna gaan we d'r gewoon even niet over zaniken. Bovendien kwalificeerde Verstappen op pole ondanks een gele vlag op z'n fast lap maar vooral dankzij een zee van rode vlaggen - maar ook dat nemen we voor lief in een seizoensopening waar de nationalistische kijker weinig cadeau krijgt. Voor de Objectieve Ouwe Wolffenspergers onder u is het sowieso genieten van de romantiek, de nostalgie & de twee Ferrarii van het Autodromo in de Emilia-Romagna omdat [lange lijst relevante namen en gebeurtenissen uit een belangwekkende autosporthistorie]. Niet heel legale livestream moet u ff uit het topic van gisteren vissen want we willen de zoekmachines niet boos maken en we hebben ook nog een column van Van Amerongen vanavond. Lichten Uit & Daar Gaan We Dan, voor 21 van die rare sprintrondjes op het schitterende circuit van Imola.

UPDATE: Max vertrekt slecht, verliest P1 aan Karel de Klerk, maar wint toch. Checo P4, Sainz P4, en Hamilton reed ook nog ergens mee.

Toto & Christian dineren nog diagonaal van elkaar

De GP na Imola: Miami