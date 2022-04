We moeten het hebben over dingen die kunnen prikken en dan doelen we niet op u, met die verdrietige stekel in uw onderbroek. Het gaat namelijk over de MONSTERWESP en hij is wel goed in penetreren - nog even los van wat die sletterige vrouwtjes allemaal uitvreten. We hoeven De Telegraaf maar open te slaan of er is weer een MONSTERWESP gesignaleerd. Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg zijn reeds teruggeven aan de natuur. De MONSTERWESP heeft dikke vette schijt aan mensenlevens, en aan alles met een hartslag in het algemeen. Enfin, we kunnen er lang of kort over ouwehoeren, maar de MONSTERWESP is een volslagen schijtbeest en een lul van een dier. U wil 'm niet in de buurt van uw ranja hebben, en al helemaal niet in de buurt van uw pasgeboren kind. Maak met uw rechterhand een cirkeltje van uw duim en wijsvinger en prik met de wijsvinger van uw linkerhand een paar keer achter elkaar door het rondje. FUCK DE MONSTERWESP!