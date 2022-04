“ Is the UK still committed to the European Convention on Human Rights?

Yes, even though the UK has left the European Union, it is still a participant in the European Convention on Human Rights (ECHR). This commitment was established before the current Trade, and Cooperation Agreement was finalised at the end of 2020. In 2019, the political declaration (PD) agreed between the EU and the UK, which outlined the shape of the future relationship between the two sides, stated under 'core values and rights', "The future relationship should incorporate the United Kingdom's continued commitment to

respect the framework of the European Convention on Human Rights (ECHR), while the

Union and its Member States will remain bound by the Charter of Fundamental Rights of the

European Union, which reaffirms the rights as they result in particular from the ECHR". —

Is er een asieljurist in de zaal? Want ik begrijp iets niet.

Uit bovenstaande tekst blijkt dat de UK nog steeds is gebonden aan het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1953).

De asielzoekers die we hier opvangen, de asielprocedure en zelfs de uitzetting worden geregeerd door het EVRM.

Hoe kan het dan dat de UK opeens WEL asylanten voor de afhandeling van hun asielverzoek naar Rwanda mag overbrengen?