Nederland heeft weer iets gevonden om boos op te zijn: Katja Schuurman. Niet vanwege haar seksverslaving of de naam van haar kind, maar vanwege haar schoenen. De actrice/zangeres/alleskunner werkte samen met schoenenboer Floris van Bommel voor eigen sandaaltjes en daar hoort natuurlijk een promotioneel fotoshootje bij. Dus hop, met Floris naar Zanzibar om even heerlijk voor de camera te flaneren tussen de minderbedeelden. Van die schattige blootsvoetse zwartkindjes in de achtergrond maken het plaatje voor deze sandaaltjes (170 euro, maar wel gratis verzenden) compleet. Rijkdom is een kwestie van contrast, dus zie ook de onderstaande laarsjes (220 euro, ook gratis verzending) met die heerlijke lokale arbeider met een authentieke jerrycan op zijn gammele fiets in de achtergrond. Twitter uiteraard over de zeik, maar dat is helemaal niet nodig. Katja en Floris kwamen daar niet om de lokale armoede te gebruiken ter promotie van hun eigen luxeproducten, maar brachten slechts perspectief naar de plaatselijke bevolking. Die twee kinderen op de foto weten nu: als ik maar hard genoeg werk kan ook ik mezelf ooit als een pompeuze zak gedragen voor de neus van mensen die het minder getroffen hebben. Wat een wijze en waardevolle les.