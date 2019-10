Mocht u denken dat de Gooise Matras een bedenksel was, think again. Het is alleen geen gore springbox vol vlekken van Hans Laroes en Peter R. cum suis, maar een hot tub vol naakte pompende lijven en Katja Schuurman is er één van. De gevooisde actrice die tijdens de MeToo-gekte nog liep te janken hoe zwaar de vrouwtjes het hadden in relatieland, schreeuwt nu luidkeels DO METOO in 7-persoons bubbelbaden. Want KATJA HAD SEKS MET ZEVEN MENSEN IN EEN JACUZZI. Het is echt een raadsel hoe Katja nog tijd overheeft om programma's te maken, ambassadeur te zijn en te koken (oh wacht, dat doet het vriendje al). Enfin, weet u dat ook weer. Nu weer wachten waar Patricia Paay mee komt.