Na de opzienbarende Story-berichtgeving over de vermeende seksverslaving van Katja Schuurman, allemaal naar aanleiding van de ontboezeming van Katja Schuurman dat ze seks had met zeven pop in een jacuzzi, wil Katja nu toch een en ander rechtzetten aangaande haar zogenaamde seksverslaving, en dat weer allemaal naar aanleiding van een hallucinant verhaal over een robbertje foekie foekie-seks aan boord van een KLM-vlucht. Katja legt puntsgewijs uit dat ze geen seksverslaving heeft: 1. ze heeft geen seksverslaving, 2. ze heeft geen seks gehad aan boord van de KLM-vlucht van Johannesburg naar huis en 3. ze heeft geen vliegverbod en geen KLM-restrictie. Ook belangrijk om erbij te vermelden als mensen suggereren dat je kampt met een seksverslaving: "Ik probeer mijn leven zo goed mogelijk te leven, goed te zijn voor de mensen om me heen, en ook voor hen verder weg." Aldus Katja Schuurman, die al tig keer is gepakt met drank op achter het stuur en zo de levens van haarzelf, mensen om haar heen en de mensen verder weg in gevaar bracht. Wel fijn dat het verhaal van die seksverslaving nu uit de wereld is, en Katja Schuurman krijgt op Instagram bijval van allemaal BN'ers die ook geen last hebben van een seksverslaving, zoals Humberto Tan, bekend van zijn seks-appjes te gruwelijk voor Shownieuws, en Claudia de Breij, die misschien ook wel een keer seks heeft gehad. Na de klik een foto van Katja Schuurman, eerlijk gevonden in de ANP Fotobank middels de zoekopdracht 'Katja Schuurman'.