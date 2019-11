Brekend Tragisch Showbizz Nieuws! Katja Schuurman, bekend van boobies, billenfoto's, gangbangs in jacuzzi's, dampende swingersfeesten, FHM fotoshoots, en natuurlijk dat zoetgevooisde zwelfrikandel-stemmetje heeft haar seksverslaving laten doodspuiten in een kliniek. Moet dat nu? WAAROM? Hoe. Nu. Verder? Meer weten we ook niet, want we rennen NU naar de kiosk voor de nieuwste STORY. Later meer.

HOERA UPDATE: Management ONTKENT! Katja heeft nog gewoon een seksverslaving

Gelukkig hebben we de foto's nog!