Draai uw televisie 180 graden om (maar doe niet hetzelfde met je kop koffie) want we gaan kwalificeren voor de Grand Prix van Melbourne. Het sierlijke waterbaantje in Downunderië was een paar jaar van de kalender omdat Australië in een coronadictatuur was veranderd, maar de snelle jongens en meisjes van de koningsklasse zijn terug in Albert Park. Het circuit is na een kleine verbouwing 25 meter korter en 5 seconden sneller geworden omdat er wat bochten recht getrokken zijn om vier DRS-zones te maken. En dat terwijl de 2022-bolides toch al zo lekker close kunnen racen. Maar die pret is pas morgenvroeg (om 07u00 al), vandaag bepalen we eerst of Max Verstappen en zijn Mexicaanse Minister van Defensie hun scharlaken concurrenten Karel de Klerk en Karel de Sint van P1 af kunnen houden. Wat de Mercedessen verder doen in het middenveld, moeten ze lekker zelf weten. Q1 van 3 om 08u00 Nederlandse tijd, veel plezier met het peperdure ViaPlay, wij zitten met zilveren tickets op een F1TV-abo en de cheap seats kunnen zich op een bronzen stream nestelen.