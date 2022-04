Kleine terugkijktip voor het broertje van Mussa. Niet dat-ie zo'n goede interviewer is, dat is-ie namelijk niet, wel omdat het slachtoffer aan tafel een interessant slachtoffer is. Jaimie Vaes, tot voor kort het lijdend voorwerp van de autodeur van de vrouwenmishandelende vrouwenhater Lil' Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet. Het is een giftige cocktail van alcohol, cocaïne, narcisme, waanzin, heel veel steekjes los en veel te veel geld. En dan krijg je dus dit gezeik. DIT is ons land, DIT zijn onze showbizzkoppels. Diarreetje en Monique, Lil' Vrouwenbeukertje en Jaimie Vaes, Marco B. en Leontine Ruiters. Wel mooi dat Shownieuws een veegje uit de pan krijgt: Shownieuws, waar Patty Brard klaarblijkelijk een keer flink bedreigd is door de vriendjes van Lil' Kleine, want Patty heeft dit jaar al vaker de reet van Lil' Kleine gelikt dan dat er stukjes hagelslag op een boterham passen. Patty Brard, bah. En die Bram Moskowitzitzitiztizitziiwciziczicizicwz, die eveneens slaapt met een opengeknipt kussen van Lil' Kleine op pikhoogte. Toevallig is Bram de vader van Nathan Moskowotoizroiztorztizirirziirizitziiwcccczzzzzz, die weer de manager van Lil' Vrouwenbeuker is of was. Wat een carnaval van verdrietige mensen. Dit land is ziek, period. Is het al weekend?