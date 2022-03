Je mag wel alles zeggen, maar het hoeft niet. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je zomaar mag roepen wat je wilt. Bij kwetsen ligt de grens. Met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Woorden zijn soms erger dan kogels. Niet alles moet altijd maar gezegd kunnen worden. Zeggen wat je wilt mag, maar... Je kunt niet over alles zomaar grappen maken. De vrijheid van meningsuiting is niet oneindig. Vrijheid is niet hetzelfde als kwetsen om het kwetsen. Van blauwe plekken kun je genezen, woorden blijven voor altijd bij je. Vrijheid is een groot goed, maar bij mensen kwetsen ga je de grens over. Bij kwetsen en beledigen moeten we de grens trekken. Grappen maken over heilige beelden of iemands gezondheid heeft niks met vrijheid van meningsuiting te maken. Grappen maken en humor moeten wel een doel hebben. Dit is de plank misslaan. Dit is ongepast. Dit kan echt niet. Dit moeten we niet willen met z'n allen. Hier ga je de grens over. Dit is mensen moedwillig tot in het diepst van hun ziel kwetsen. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar als je telkens mensen kwetst vraag je ook om een reactie. Geweld is nooit goed te praten, maar... Wie kaatst kan de bal verwachten. Koekje van eigen deeg. Beledigen heeft niets met humor te maken. Het gaat er om hoe iemand het opvat, niet om hoe je een grap bedoelt. Mensen beledigen vanwege hun godsdienst zou verboden moeten worden. Satire heeft zeker een functie, maar... Grappen maken en lachen is leuk, maar je moet ook een keer weten te stoppen. De vrijheid van meningsuiting ligt bij respect. Geweld gebruiken kan niet, maar mensen beledigen kan natuurlijk ook niet. Vrijheid is een groot goed, zolang het geen persoonlijke grenzen over gaat. Ja, er is vrijheid van meningsuiting, maar grappen maken over iemands gezondheid doe je gewoon niet. Geen respect hebben voor iemand is nog erger dan geweld gebruiken. Als je mag kwetsen met woorden is er als vanzelf een recht om te kwetsen met wapens. Kwetsen met woorden is erger, verwoestender.