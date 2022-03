www.vesti.ru/finance/article/2694168

De tijdlijn genoemd van de overgang van de EU, Japan om in roebels te betalen

De uitvoering van de instructies van de president van de Russische Federatie over de overdracht van betalingen voor Russische gasleveringen aan onvriendelijke landen in roebels gaat door. Kopers ontvangen betalingsinstructies in 4 dagen, zei de perssecretaris van de president van de Russische Federatie Dmitry Peskov.

"Er is een instructie aan Gazprom van de president van de Russische Federatie om betalingen in roebels te accepteren", herinnert Peskov zich. “Binnen een week, en eigenlijk in de resterende 4 dagen, moet Gazprom contacten leggen en een transparant, begrijpelijk systeem ontwikkelen, hoe dit technisch en logistiek kan. Deze informatie zal worden gecommuniceerd naar de kopers van de producten van Gazprom, en dan zullen we zien."

"We begrijpen niet hoe we in roebels moeten betalen voor de levering van Russisch vloeibaar aardgas (LNG)", zei de Japanse minister van Financiën Shun'ichi Suzuki in het parlement van het land. Volgens hem probeert de regering de situatie nu in te schatten en bespreekt ze het probleem met ministeries en departementen. "Eerlijk gezegd begrijpen we de doelen en hoe dit zal worden uitgevoerd nog niet helemaal", zei Suzuki.

Op 23 maart 2022 kondigde Vladimir Poetin aan dat Rusland betalingen voor gasleveringen aan onvriendelijke landen omzette in roebels. Het heeft geen zin om Russische goederen aan de EU en de VS te leveren en daarvoor in vreemde valuta te betalen, vestigde de president de aandacht.

Russisch gas zal niet worden betaald in roebels - de EU-autoriteiten zullen dit niet toestaan, zei het hoofd van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Ze noemde het chantage en overtreding van sancties. Als iemand overweegt om in roebels te betalen, dan betekent dit het omzeilen van de sancties.

"Het zou een eenzijdige beslissing zijn en een duidelijke schending van het contract", waarschuwde het hoofd van de Europese Commissie iedereen die erover nadacht. “Het zal ons gewoon bekend zijn. We zullen niet toestaan ​​dat onze sancties worden omzeild.”