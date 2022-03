Toch rammelt er wat aan het verhaal. Een rechter claimt iets? Maar de uitspraak is pas over drie weken? Dus claimde de rechter iets? Dat is heel vreemd, want rechters claimen niet zo vaak iets voor er uitspraak wordt gedaan.

Of stelde de rechter een vraag? Vroeg hij/zij of ingrijpen nodig was? Of alleen of die trappen (wat voor trappen, hoe uitgeschakeld was de messentrekker?) nodig waren? De suggestie 'u had ook weg kunnen lopen' is dan nog niet zo vreemd. Messentrekker op grond, mes weg, situatie ietwat onder controle. (Overigens zou ik dan van de verdachte een reactie 'nou rechter, ik voelde dreiging en had geen zin om te wachten op een staande knokpartij' wel redelijk hebben gevonden)

Ik vraag me dus eerlijk gezegd af of de journo in kwestie het verhaal wel goed heeft begrepen/opgeschreven/de juiste woorden heeft gebruikt.