Al sinds de inval in Georgië was duidelijk dat Putin en Rusland gevaarlijk waren en een confrontatie mogelijk was. Wat deed men? Nou, vooral niet sterker worden als voorbereiding op een confrontatie. Toen kwam de inval in de Krim, waarbij de usual suspects appelig stonden te kijken en zagen dat EU soft power blijkbaar geen partij waren voor Russische luchtlandingstroepen. Werd toen de les geleerd dat je ofwel Rusland vanuit een positie van militaire kracht benaderd, dat je haar concessies doet, of dat je moet toekijken hoe ze een militaire interventie uitvoeren (pick one)? Nee hoor, geen enkele militaire voorbereiding ondanks dat Putin zich steeds meer getart voelde en duidelijk bereid was dat met tanks kracht bij te zetten.

Dus dat nu iedereen die probeerde te waarschuwen dat het pad dat het westen bewandelde (uitbreiding naar het oosten, zonder dat militair te kunnen onderbouwen en/of Rusland te tarten) tot oorlog zou leiden door jou als collaborateur wordt bestempeld is gewoon abject. Dit had voorkomen kunnen worden als het westen wat meer realiteitszin had getoond.

En dan nog dit: op welke kazerne ben jij gestationeerd, oh heldhaftige verdediger tegen de Russische horden?