Op internet is een PDF'je opgedoken met wat lijkt op de talking points voor de aankomende ALV van de afscheidingsbeweging ROOD, Socialistische Jongeren. We hebben het niet roodgecheckt doodgecheckt want voor ons is het ook maandag en wij zijn in het weekend net zo goed niet nuchter. ROOD was eerst van de SP en is nu van zichzelf, want ruzie. (Ook een soort Mediahuis versus GS, trouwens, maar dan anders.) Met een handjevol leden (ongeveer 1000, volgens de PDF, dat doen wij dan wel weer veel beter) willen ze "bouwen aan de beweging die de basis vormt voor de machtsovername van de arbeidersklasse en uiteindelijk zal leiden tot emancipatie van de mensheid als geheel." Aldus pagina 4 en ook dat sluit soort van aan op onze langjarenplannen voor Wereldheerschappij. Op pagina 38 echter, staat waarom het voor ROOD nogal lastig wordt. Zie boven. Iedereen is de hele dag aan het blowen en hoewel socialisme natuurlijk het best gedijt bij opgelegde groepsdruk, ga je geen enkele revolutie winnen als je zo stoned als een pak koffie over Lenin zit te mijmeren op het internet. En geld hebben ze ook al niet, want dat steken ze kennelijk liever in cannabis dan in communisme. Toch wel geruststellend dat ons roze marktmodel nog altijd beter werkt dan hun rode ideaal. Biertje, iemand?