Of ze van Sheila waren, of van Margriet, Loes, Asha, Crazy Heleen, de moeder van Milou of Tante Sylvia konden we niet zien, want die verschrikkelijke Vlaamse k*tkrant stond deze zaterdag weer BOMVOL zieke advertenties voor goedkope vliegvakanties. U weet wel, 8 dagen Cherso voor maar 299 euro, en dan met die vliegmaatschappij van die D66-stas, die trouwens wel knap is, dit in tegenstelling tot al die preutse woke stinkheksen op de nieuwsvloer. Groetjes, namens Rob de Klimaatminister!