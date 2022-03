Kijkt u naar een video of een plaatje? U WEET HET NIET HÉ! De spannendste livestream van het land is weer online. Een soort blik op het Maidanplein maar dan een afwerkplek voor vogels. Een camera in een nestkastje en wie weet komt er wel zo'n heerlijke mees haar sexy eieren afwerpen in een laag door de heer verzameld stro. Of misschien komt er wel een Grote Bonte SP'er het huis kraken, of wordt het hok gekocht door Wybren van Havik of Prins Beflijster junior en stoppen ze er een huurder in die sleutelgeld moet betalen. Enfin, nog weinig vrijerij in de hoerenkast, wel kwam er een of andere ontregelende debiel langs om door die keet te stuiteren - hier. Maken jullie ons wakker tijdens de actie?