En geen kleine ook. Zo'n 10,5 voet en 600 pounds maar liefst, wat we in het Westen zo'n 3 meter noemen en 270 kilo noemen. De bovenstaande Canadees Yves Bisson zegt dat het een van de grootste is die hij ooit heeft gezien. En dat zegt waarschijnlijk wel iets, want hij is dus STEURGIDS op de Fraser. In Nederland heb je ze ook, de vissen, maar hier zijn het erkende mieten. Paar Jurassic River-achtige foto's, na de breek.

Dit is toch: niet normaal

Vissen, dat is een man, en een vis

"Moet je kijken wat een k*ankergrote vis" (mag op de NPO)