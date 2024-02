En deze is dus extreem belangrijk. En wat zijn ze mooi hè. Maar nu even de discussie die de media al decennia verbieden: tot aan welke kunt u 'em hebben, en vanaf welke delft u het onderspit? En dan nog zoiets dat de media al decennia lang toedekken: wat ze in Jurassic Park 'Velociraptor' (na breek) noemen is helemaal geen Velociraptor, maar een Deinonychus godverdomme. En daarom: NEXIT!