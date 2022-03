Kennelijk zijn er verkiezingen deze week maar het lijkt wel of steeds minder mensen daar in geloven. Zou Ollongren daarom in een KERK staan met haar Insta-team, om Het Volk weer gelovig te maken? En strijdbaar moeten we ook zijn, want het bijschrift zegt dat het rode potlood "het wapen dat ons allen is gegeven" is. Ja, dikke doei, malle MinDef. Met de afschaffing van het referendum heb je ons het wapen van het rode potlood uit handen geslagen. Met de soevereiniteitsoverdracht naar Brussel is dat wapen allengs minder krachtig geworden en met de manier waarop het partijkartel coalities smeedt is het wapen tot losse flodder gemaakt. Stemmen is het nieuwe 'pang pang' roepen. #StemLokaal, dat is het enige wapen tegen de lelijke landelijke loopgravenoorlog waarin de democratie is vervallen.

