Vergeet niet dat de Ieren honderden jaren zijn bezet door vreemde mogendheden. Er is in Ierland heul veul sympathy voor de voor vrijheid vechtende Oekraïners. In NL vochten 'we' 80 jaar tegen de Spanjaarden (OK -/- 12-jarig bestand) terwijl de Ieren zo'n 800 jaar bezet zijn geweest door buitenlandse mogendheden, inclusief King Billy (Prins Willem III van Oranje, toendertijd ook King Willem III van England)