Marc Overmars heeft hele domme dingen gedaan die hem zijn publieke reputatie en zijn fantastische baan gekost hebben. Het is niet onterecht dat hij er niet met een gele kaart vanaf kwam. Maar je moet het niet wagen om het voor Marc Overmars op te nemen. De man won in 1995 een Champions League met Ajax en hij won er een paar jaar terug bijna nog eentje als technisch directeur bij Ajax omdat mede onder zijn beleid een fantastisch team winnaars bij elkaar werd gekocht en gesmeed. En daar is sterspeler Dusan Tadic zijn voormalig directeur dankbaar voor. NOU. Dat mag dus niet. Want de grote kleine Marc Overmars is GECANCELLED. En nu krijgt de Slavische ster allemaal morele dickpics toegeworpen. We hopen maar dat Dusan Tadic ooit groots terug kan komen, want hij heeft veel voor Ajax gedaan. En dat hele #MeToo, het zijn toch veel te vaak sneue schwalbes.